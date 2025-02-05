Fuggì dal Labirinto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fuggì dal Labirinto' è 'Icaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICARO

Perché la soluzione è Icaro? ICARO è un personaggio mitologico noto per aver tentato di sfuggire dalla prigione creata dal Minotauro, volando con ali fatte di cera e piume. La sua fuga simbolizza il desiderio di libertà e la volontà di superare i limiti imposti, anche se rischiosi. La sua audacia lo ha portato a elevarsi nel cielo, ma la sua disobbedienza alle istruzioni ha causato la rovina. La storia di ICARO si conclude con la sua caduta, segnando il fallimento di chi cerca di sfuggire ai propri confini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fuggì dal Labirinto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Fuggì dal Labirinto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Icaro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fuggì dal Labirinto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fuggì dal Labirinto" conferma che la soluzione 'Icaro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Icaro

I Imola C Como A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fuggì dal Labirinto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Icaro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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