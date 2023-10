Spiccò il volo dal Labirinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiccò il volo dal Labirinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ICARO

Significato/Curiosita : Spicco il volo dal labirinto

Da quello del palazzo ducale di mantova; dal motto dello stesso labirinto, d'annunzio aveva tratto nel 1910 il titolo del romanzo forse che sì forse che... Da quello del palazzo ducale di mantova;motto dello stesso, d'annunzio aveva tratto nel 1910titolo del romanzo forse che sì forse che... Nella mitologia greca Icaro (in greco antico: a; in latino: Icarus; in etrusco: Vicare) era figlio dell'inventore Dedalo e di Naucrate, una schiava di Minosse. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

