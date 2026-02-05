Fu protagonista di un leggendario volo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu protagonista di un leggendario volo' è 'Icaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu protagonista di un leggendario volo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu protagonista di un leggendario volo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Icaro? Icaro è noto per aver tentato di sfuggire alla prigionia volando con ali di cera e piume, rischiando tutto in un'impresa audace e leggendaria. La sua storia simboleggia il desiderio di libertà e i pericoli dell'eccessiva ambizione. La sua figura rimane uno dei miti più affascinanti della mitologia greca, rappresentando il sogno di elevarsi al di sopra dei limiti umani.

La definizione "Fu protagonista di un leggendario volo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu protagonista di un leggendario volo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Icaro:

I Imola C Como A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu protagonista di un leggendario volo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

