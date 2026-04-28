Si involò insieme a Dedalo

Home / Soluzioni Cruciverba / Si involò insieme a Dedalo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si involò insieme a Dedalo' è 'Icaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICARO

Perché la soluzione è Icaro? Icaro è una figura della mitologia greca nota per aver volato con ali fatte di cera e piume, creando un legame tra il suo desiderio di libertà e la capacità di elevarsi nel cielo. La sua storia si collega strettamente alla figura di Dedalo, suo padre e inventore delle ali, con cui si involò, sfidando i limiti umani e affrontando le conseguenze delle proprie scelte. La leggenda di Icaro ci ricorda i pericoli dell'eccessivo desiderio di avventura e di autonomia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si involò insieme a Dedalo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si involò insieme a Dedalo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Icaro

Se la definizione "Si involò insieme a Dedalo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si involò insieme a Dedalo" conferma che la soluzione 'Icaro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Icaro

I Imola C Como A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si involò insieme a Dedalo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Icaro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu protagonista di un leggendario voloFiglio di DedaloCadde al primo voloL insieme delle cerimonie in cui si onora DioButch che si ricorda insieme a Billy the KidSi racconta insieme al piùL insieme dei meccanismi con cui si manovra un velivoloFar sì che parti diverse suonino bene insieme