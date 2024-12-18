Un industre città belga nei cruciverba: la soluzione è Liegi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un industre città belga' è 'Liegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
LIEGI
Curiosità e Significato di Liegi
Hai risolto il cruciverba con Liegi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Liegi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La grande città belga sulla MosaCittà belga attraversata dal fiume DyleLa città belga in cui morì Jan van EyckCittà portuale belga nelle FiandreCittà balneare belga
Come si scrive la soluzione Liegi
Hai davanti la definizione "Un industre città belga" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione Liegi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
K A E S I D P R O S
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.