La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un industre città belga' è 'Liegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIEGI

Curiosità e Significato di Liegi

Hai risolto il cruciverba con Liegi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Liegi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La grande città belga sulla MosaCittà belga attraversata dal fiume DyleLa città belga in cui morì Jan van EyckCittà portuale belga nelle FiandreCittà balneare belga

Come si scrive la soluzione Liegi

Hai davanti la definizione "Un industre città belga" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

E Empoli

G Genova

I Imola

