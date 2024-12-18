Un industre città belga nei cruciverba: la soluzione è Liegi

Angelo Caputo | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un industre città belga' è 'Liegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIEGI

Curiosità e Significato di Liegi

Hai risolto il cruciverba con Liegi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Liegi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La grande città belga sulla MosaCittà belga attraversata dal fiume DyleLa città belga in cui morì Jan van EyckCittà portuale belga nelle FiandreCittà balneare belga

Soluzione Un industre città belga - Liegi

Come si scrive la soluzione Liegi

Hai davanti la definizione "Un industre città belga" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 5 lettere della soluzione Liegi:
L Livorno
I Imola
E Empoli
G Genova
I Imola

