CINTARE

Curiosità e Significato di Cintare

Perché la soluzione è Cintare? Cintare significa circondare o avvolgere qualcosa, come un indumento o una protezione. Derivato dal latino, il termine si usa spesso in contesti figurativi o letterari per indicare l'atto di racchiudere o avvolgere. È un modo elegante e un po’ arcaico per descrivere l’azione di mettere qualcosa intorno a sé o a qualcun altro, offrendo un senso di protezione o delimitazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cingere teste regaliLunga fascia di tessuto con cui cingere il colloPuò attorniare foto e dipintiQuelle da elettricista servono a cingereCircondare attorniare

Come si scrive la soluzione Cintare

Hai davanti la definizione "Cingere attorniare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

