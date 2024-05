Significato della soluzione per: Cingere teste regali

Salì al trono dei Romani il 4 marzo 1152, succedendo allo zio Corrado III; nella primavera del 1155 fu incoronato re d'Italia a Pavia, e il 18 giugno dello stesso anno papa Adriano IV lo incoronò Imperatore a Roma. Due anni dopo, il termine sacrum ("santo") apparve per la prima volta in un documento in relazione al suo impero. Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa (Waiblingen, 1122 circa – Saleph, 10 giugno 1190), è stato imperatore dei Romani, re dei Romani e re d'Italia.

Italiano: Verbo: Transitivo: incoronare (vai alla coniugazione) . mettere una corona sulla testa in segno di riconoscimento pubblico del suo potere. Sillabazione: in | co | ro | nà | re. Pronuncia: IPA: /ikoro'nare/ . Etimologia / Derivazione: derivato di corona, dal latino corona e dal dal greco . Sinonimi: coronare, innalzare al trono, investire di dignità regale. (per estensione) circondare, inghirlandare, cingere.