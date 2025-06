Scritto graffiante nei cruciverba: la soluzione è Satira

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scritto graffiante' è 'Satira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATIRA

Curiosità e Significato di "Satira"

Vuoi sapere di più su Satira? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Satira.

Perché la soluzione è Satira? La satira è un genere letterario e artistico che utilizza l'ironia, l'umorismo e la critica per mettere in luce vizi, follie e ingiustizie della società. Attraverso esagerazioni e giochi di parole, la satira invita a riflettere su comportamenti e situazioni, spesso rendendo il messaggio più incisivo e accessibile. È uno strumento potente per stimolare il pensiero critico e provocare discussioni su temi importanti.

Come si scrive la soluzione Satira

Se "Scritto graffiante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

