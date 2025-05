La fanno certi comici e certi disegnatori nei cruciverba: la soluzione è Satira

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La fanno certi comici e certi disegnatori' è 'Satira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATIRA

Curiosità e Significato di "Satira"

Approfondisci la parola di 6 lettere Satira: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La satira è una forma di espressione artistica che utilizza l'umorismo, l'ironia e l'esagerazione per criticare vizi, comportamenti e situazioni sociali o politiche. Comici e disegnatori la impiegano per stimolare la riflessione e il dibattito, mettendo in luce le contraddizioni della società.

Come si scrive la soluzione: Satira

La definizione "La fanno certi comici e certi disegnatori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R N A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORNATA" ORNATA

