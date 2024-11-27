Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale

Home / Soluzioni Cruciverba / Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale' è 'Satira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATIRA

Perché la soluzione è Satira? La satira è un modo di esprimere critiche pungenti verso vizi e comportamenti sociali, spesso con tono ironico o sarcastico. È un genere letterario in cui autori come Orazio e Giovenale si distinsero per le loro opere che denunciavano ingiustizie e ipocrisie del loro tempo. La satira mira a scuotere le coscienze e a favorire il cambiamento attraverso l'ironia e la denuncia.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Satira

Se la definizione "Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Satira:

S Savona A Ancona T Torino I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sferzante derisione delle debolezze umaneL ironia di alcuni disegnatoriIronia graffianteGenere in cui eccelsero Orazio e GiovenaleIl genere di insetti cui appartiene il tarloIl genere in cui eccelse BoccaccioIl genere di anatre cui appartiene il germanoIl genere cui apparteniamo