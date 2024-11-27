Uccelli marini

SOLUZIONE: GABBIANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uccelli marini" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uccelli marini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gabbiani? I gabbiani sono volatili che trascorrono gran parte del loro tempo vicino alle coste e alle acque marine. Sono noti per il loro volo agile e i richiami caratteristici che si odono lungo le spiagge e i porti. Questi uccelli si nutrono principalmente di pesci e altri piccoli organismi marini, sfruttando le correnti e le risorse dell'ambiente marino. La loro presenza è un segno della vicinanza con il mare e la sua vita.

Quando la definizione "Uccelli marini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uccelli marini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gabbiani:

G Genova A Ancona B Bologna B Bologna I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uccelli marini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

