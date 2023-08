Volano sulle scie dei pescherecci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volano sulle scie dei pescherecci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GABBIANI

Significato/Curiosita : Volano sulle scie dei pescherecci

"gabbiani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gabbiani (disambigua). i gabbiani (larinae rafinesque, 1815) sono una sottofamiglia di uccelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

