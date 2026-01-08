Volano dietro le navi

Home / Soluzioni Cruciverba / Volano dietro le navi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Volano dietro le navi' è 'Gabbiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GABBIANI

Perché la soluzione è Gabbiani? I gabbiani sono uccelli marini che spesso si trovano vicino alle navi, volando dietro di esse. Si muovono agilmente nel cielo, seguendo le imbarcazioni per approfittare di eventuali avanzi o per cercare cibo. La loro presenza è comune nei porti e lungo le rotte marittime, dove si fanno notare per il loro volo aggraziato e il caratteristico richiamo. Sono simbolo di libertà e vita marina.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Volano dietro le navi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Volano dietro le navi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Volano dietro le navi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gabbiani

Se la definizione "Volano dietro le navi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Volano dietro le navi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gabbiani:

G Genova A Ancona B Bologna B Bologna I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Volano dietro le navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uccelli bianchi con una voliera nel nomeUccelli mariniVolano sulle scie dei pescherecciSpumeggiano dietro le naviDietro le navi in motoSi formano dietro le naviVi si costruiscono naviLa invertono le navi