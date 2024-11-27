Può essere spadona

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può essere spadona' è 'Pera'.

SOLUZIONE: PERA

Perché la soluzione è Pera? La pera è un frutto che può avere una forma allungata e appuntita, simile a una spadona, con una buccia sottile e una polpa dolce e succosa. È apprezzata per il suo sapore delicato e la sua versatilità in cucina. Questo frutto cresce su alberi appartenenti alla famiglia delle Rosaceae e rappresenta un alimento nutriente e rinfrescante.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può essere spadona" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere spadona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Può essere spadona" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere spadona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pera:

P Padova E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere spadona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

