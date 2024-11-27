È famosa per i merletti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È famosa per i merletti' è 'Burano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BURANO

Perché la soluzione è Burano? Burano è un'isola riconosciuta per i suoi merletti finemente lavorati, simbolo di tradizione e artigianato locale. Le sue case colorate creano un paesaggio unico e vivace, attirando molti visitatori appassionati di arte e cultura. La produzione di merletti ha radici antiche e rappresenta un patrimonio che viene tramandato di generazione in generazione. Le strade dell'isola sono piene di botteghe dove si possono ammirare e acquistare questi delicati lavori. Burano continua a essere un punto di riferimento per l'artigianato e la creatività.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È famosa per i merletti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È famosa per i merletti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Burano

La definizione "È famosa per i merletti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È famosa per i merletti" conferma che la soluzione 'Burano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Burano

B Bologna U Udine R Roma A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È famosa per i merletti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Burano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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