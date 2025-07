L isoletta veneta dei pizzi nei cruciverba: la soluzione è Burano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L isoletta veneta dei pizzi' è 'Burano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURANO

Curiosità e Significato di Burano

La soluzione Burano di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Burano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Burano? L'isoletta veneta dei pizzi, nota come Burano, è un affascinante borgo famoso per le sue case colorate e l'arte del merletto. Questo pittoresco angolo della laguna di Venezia incanta visitatori e appassionati di artigianato, rappresentando un simbolo di creatività e tradizione locale. Un vero tesoro che unisce bellezza e storia in ogni suo dettaglio.

Come si scrive la soluzione Burano

B Bologna

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

