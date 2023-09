L isola veneziana famosa per i merletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola veneziana famosa per i merletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BURANO

Significato/Curiosita : L isola veneziana famosa per i merletti

A convento per ragazze indigenti che qui potevano imparare i tradizionali lavori femminili, ad esempio l'arte dei famosi merletti veneziani. chiesa di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi burano (disambigua). burano (buràn [bu'ra] in veneto) è un centro abitato di 2 270 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L isola veneziana famosa per i merletti : isola; veneziana; famosa; merletti; Penisola divisa fra Italia Croazia e Slovenia; Si fissano agli isola tori; Si evitano con l isola mento; L isola leggendaria in cui sarebbe sepolto Re Artù; Tipologia di finestra isola nte: a doppi; Isoletta veneziana nota per i pizzi; La maschera veneziana che paga sempre; Mantellina veneziana ; Importante costruzione veneziana che fu distrutta da un incendio; Tipica piazzetta veneziana ; Il fisico della famosa pentola; Il fiore che ispirò una famosa lirica a Leopardi; L Aretha famosa cantante; famosa Casa di orologi; La città francese famosa per l editto di Enrico IV; La città del Molise rinomata per i merletti ; Pizzi e merletti ; Pizzi merletti ; Realizzatrici di merletti ad ago; Fini merletti ;

Cerca altre Definizioni