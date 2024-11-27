Attrezzo col coltro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Attrezzo col coltro' è 'Aratro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARATRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attrezzo col coltro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzo col coltro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aratro? L'aratro è uno strumento agricolo utilizzato per preparare il terreno alla coltivazione. La sua funzione principale consiste nel rompere e rivoltare la terra, facilitando la crescita delle piante. L'aratro si compone di una lama affilata, chiamata coltro, che penetra nel suolo per sollevarlo e smuoverlo. Questo attrezzo tradizionalmente trainato da animali o, oggi, da macchinari, permette di migliorare la fertilità del terreno e di favorire la crescita delle colture.

La soluzione associata alla definizione "Attrezzo col coltro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzo col coltro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aratro:

A Ancona R Roma A Ancona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzo col coltro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

