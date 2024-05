La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: La ricevuta di consegna

Sostantivo

La bolla pontificia o bolla papale (in latino bulla apostolica o bulla pontificalis o anche bulla papalis) è un documento papale ufficiale, in forma scritta, emanata dalla Curia romana con il sigillo del papa. Il termine deriva dal latino bulla che fa riferimento all'aspetto del sigillo ed era usato, già prima del XV secolo, per descrivere ogni decreto (forma solenne) o lettera (forma semplice) che fosse stato emanato dal pontefice.

bolla ( approfondimento) f sing (pl.: bolle)

(fisica) (chimica) agglomerato sferoidale gassoso formantesi in un liquido, per ebollizione o gorgogliamento di gas cosa effimera è finito tutto in una bolla di sapone! sinonimo di livella a bolla ciascuno dei difetti nella colata di metalli, vetro, plastica o altra sostanza fusa (medicina) vescica che si forma sulla cute, a causa di ustioni o infiammazioni (storia) sigillo di documenti ufficiali, o il documento stesso bolla imperiale, bolla papale (burocrazia) (diritto) (economia) (commercio) documento che attesta l'avvenuta consegna di merci spedite bolla di accompagnamento merce

Voce verbale

bolla

terza persona singolare dell'indicativo presente di bollare seconda persona singolare dell' imperativo presente di bollare prima persona singolare del congiuntivo presente di bollire seconda persona singolare del congiuntivo presente di bollire terza persona singolare del congiuntivo presente di bollire terza persona singolare dell' imperativo presente di bollire

Sillabazione

bol | la

Pronuncia

IPA: /'bolla/

Etimologia / Derivazione

(cavità oppure sigillo) dal latino bulla , dalla radice bu- che ha senso di "essere pieno", "gonfio"; perciò passò ad significare "bolla d'acqua", ma anche bottone, borchia. In seguito designò i sigilli rotondi, e quindi i documenti

dal latino , dalla radice che ha senso di "essere pieno", "gonfio"; perciò passò ad significare "bolla d'acqua", ma anche bottone, borchia. In seguito designò i sigilli rotondi, e quindi i documenti (cancelleria) . deriva da bollare

Sinonimi

escrescenza,gonfiore,livella rigonfiamento, vescica, vescichetta, vescicola, pustola

sigillo

documento, lettera episcopale, lettera papale, lettera vescovile

fattura, notula, ricevuta

(per consegna o pagamento di merci) contromarca, bolletta, polizza









Parole derivate