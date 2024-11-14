Il leader spirituale buddista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il leader spirituale buddista' è 'Dalai Lama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALAI LAMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il leader spirituale buddista" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il leader spirituale buddista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Dalai Lama? Il Dalai Lama è una figura di grande rispetto e venerazione nel buddismo tibetano. Rappresenta non solo un guida religiosa, ma anche un simbolo di pace e compassione per milioni di persone nel mondo. La sua presenza ispira pratiche di meditazione e valori di tolleranza. Con il suo esempio, promuove la ricerca dell’illuminazione e l’armonia tra gli esseri viventi. La sua influenza si estende oltre i confini religiosi, diventando un punto di riferimento per la pace globale.

Se la definizione "Il leader spirituale buddista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il leader spirituale buddista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dalai Lama:

D Domodossola A Ancona L Livorno A Ancona I Imola L Livorno A Ancona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il leader spirituale buddista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

