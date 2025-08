La Sua Santità buddista nei cruciverba: la soluzione è Dalai Lama

DALAI LAMA

Curiosità e Significato di Dalai Lama

Approfondisci la parola di 9 lettere Dalai Lama: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dalai Lama? Il Dalai Lama è il titolo spirituale dato al leader supremo del Buddhismo tibetano, considerato un'illuminata guida e portatore di pace. Rappresenta la compassione e la saggezza, incarnando valori fondamentali per milioni di praticanti. La sua figura è simbolo di spiritualità, tolleranza e impegno verso il benessere globale, ispirando persone di tutto il mondo a cercare armonia e pace interiore.

Come si scrive la soluzione Dalai Lama

La definizione "La Sua Santità buddista" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

A Ancona

I Imola

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

