La definizione e la soluzione di: Ciascuno ha il suo leader. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: ciascuno presieduto da un leader supremo o amanhene. uno di questi clan, di origine oyoko, colonizzò la zona forestale subtropicale, fondandovi il centro...

Il Partito Comunista Italiano (PCI) è stato un partito politico italiano di sinistra, nonché il maggiore partito comunista dell'Europa occidentale. Venne fondato il 21 gennaio 1921 a Livorno con il nome di Partito Comunista d'Italia (PCd'I) come sezione italiana dell'Internazionale Comunista, in seguito alla rivoluzione d'ottobre, al biennio rosso e alla separazione dell'ala di sinistra del Partito Socialista Italiano guidata tra gli altri da Nicola Bombacci, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Bruno Fortichiari, Antonio Gramsci e Umberto Terracini al XVII Congresso del Partito Socialista Italiano. Ha avuto storica sede in Via delle Botteghe Oscure al civico 4.

Durante il regime fascista, che dal 1926 lo costrinse alla clandestinità e l'esilio, negli anni venti e trenta ebbe una storia complessa e travagliata all'interno dell'Internazionale Comunista, allo scioglimento della quale nel 1943 divenne noto come Partito Comunista Italiano. Durante la seconda guerra mondiale assunse un ruolo di primo piano a livello nazionale, promuovendo e organizzando con l'apporto determinante dei suoi militanti la Resistenza contro la potenza occupante tedesca e il fascismo repubblicano. Il segretario Palmiro Togliatti attuò una politica di collaborazione con le forze democratiche cattoliche, liberali e socialiste, propose una «via italiana al socialismo» ed ebbe un'importante influenza nella creazione delle istituzioni della Repubblica Italiana.

Passato all'opposizione nel 1947 dopo la decisione di Alcide De Gasperi di estromettere le sinistre dal governo per collocare l'Italia nel blocco internazionale filo-statunitense, rimase fedele alle direttive politiche generali dell'Unione Sovietica fino agli anni settanta e ottanta, pur sviluppando nel tempo una politica sempre più autonoma e di piena accettazione della democrazia già a partire dalla fine della segreteria Togliatti e soprattutto sotto la guida di Enrico Berlinguer, che promosse il compromesso storico con la Democrazia Cristiana e la collaborazione tra i partiti comunisti occidentali con il cosiddetto eurocomunismo.

Il PCI toccò alle elezioni politiche del 1976 il suo massimo storico di consenso, mentre alle elezioni europee del 1984 divenne sull'onda emotiva della morte improvvisa del segretario Berlinguer il primo partito italiano (questo evento venne definito «effetto Berlinguer»). Con la caduta del muro di Berlino e il crollo dei Paesi comunisti tra il 1989 e il 1991, il partito si sciolse su iniziativa del segretario Achille Occhetto, dando vita a una nuova formazione politica di stampo socialdemocratico con il Partito Democratico della Sinistra mentre una parte minoritaria guidata da Armando Cossutta contraria alla svolta fondò il Partito della Rifondazione Comunista.

Italiano

Aggettivo

partito m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (araldica) attributo araldico che si applica a uno scudo, o una figura, diviso in due parti uguali da una linea di partizione verticale che passa per il centro dello scudo

Sostantivo

partito ( approfondimento) m sing (pl.: partiti)

(politica) (diritto) raggruppamento politico di cittadini che professano idee comuni per la gestione dello stato e delle amministrazioni pubbliche la direzione del partito ha scelto la linea politica

Voce verbale

partito

participio passato maschile di partire

Sillabazione

par | tì | to

Pronuncia

IPA: /par'tito/

Etimologia / Derivazione

derivazione di partire nell'accezione originaria di "dividere"

Sinonimi

(aggettivo) allontanato, lontano, assente

allontanato, lontano, assente (di nave) salpato

salpato (di aereo) decollato

decollato iniziato, cominciato, avviato

(di motore, autoveicolo, eccetera) messo in moto, avviato

messo in moto, avviato ( familiare ) (di persona) senza controllo, ubriaco

senza controllo, ubriaco (di meccanismo) rotto, guasto

rotto, guasto (di proiettile, colpo, eccetera) uscito, scappato

uscito, scappato ( per estensione ) (di idea, strada, eccetera) originato, derivato

originato, derivato ( per estensione ) (di iniziativa) iniziato, cominciato, decorso

iniziato, cominciato, decorso suddiviso, diviso, spartito, distribuito, tagliato, staccato

(di foglia) lobato

lobato (sostantivo) fazione, federazione, lega, organizzazione, parte politica, raggruppamento, setta,

fazione, federazione, lega, organizzazione, parte politica, raggruppamento, setta, decisione, deliberazione, determinazione, proposito, risoluzione, scelta, soluzione

caso, circostanza, condizione, evento, evenienza, stato,

espediente, mezzo, risorsa, sistema

(di matrimonio) occasione, offerta, proposta, possibilità

occasione, offerta, proposta, possibilità gruppo, formazione, associazione, movimento, banda, cricca, consorteria

situazione

alternativa, convinzione

giovamento, profitto, risorsa, vantaggio,

Contrari

(aggettivo) unito, riunito

Parole derivate

capopartito, partitamente, partitante, pentapartito, partitocrazia

Alterati

( diminutivo ) partitino

partitino ( accrescitivo ) partitone

partitone (peggiorativo) partitaccio

Proverbi e modi di dire