Un dispaccio dell ANSA
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SOLUZIONE: NOTIZIA DI AGENZIA
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Un dispaccio dell ANSA nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Notizia Di Agenzia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un dispaccio dell ANSA
- Risposta: NOTIZIA DI AGENZIA
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 7-2-7
- Schema utile: N______ __ _______
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Notizia Di Agenzia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un dispaccio dell ANSA". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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