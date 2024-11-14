Un dispaccio dell ANSA

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un dispaccio dell ANSA' è 'Notizia Di Agenzia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTIZIA DI AGENZIA

Perchè la soluzione è Notizia Di Agenzia? Un dispaccio dell ANSA è una notizia di agenzia che arriva rapidamente, spesso riportando eventi recenti o fatti importanti. È uno strumento fondamentale per restare aggiornati su ciò che accade nel mondo, offrendo informazioni precise e tempestive a giornalisti e pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un dispaccio dell ANSA nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Notizia Di Agenzia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un dispaccio dell ANSA" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Notizia Di Agenzia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un dispaccio dell ANSA

Un dispaccio dell ANSA Risposta: NOTIZIA DI AGENZIA

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 7-2-7

7-2-7 Schema utile: N______ __ _______

N______ __ _______ Inizia con: N

N Finisce con: A

Le 16 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto T Torino I Imola Z Zara I Imola A Ancona D Domodossola I Imola A Ancona G Genova E Empoli N Napoli Z Zara I Imola A Ancona

La soluzione 'Notizia Di Agenzia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un dispaccio dell ANSA". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.