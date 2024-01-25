Dispaccio che viaggiava in fondo al mare
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Dispaccio che viaggiava in fondo al mare' è 'Cablogramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CABLOGRAMMA
Come completare la definizione
- Definizione: Dispaccio che viaggiava in fondo al mare
- Risposta: CABLOGRAMMA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: C__________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Definizione: "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare". Risposta: CABLOGRAMMA. Lunghezza: 11 lettere. Schema utile: C__________.
Perché la soluzione è Cablogramma? Un cabogramma è un dispaccio che viaggiava in fondo al mare, trasportato attraverso cavi sottomarini per comunicazioni rapide e affidabili tra continenti. Questo tipo di messaggio, inviato tramite fili sottili e invisibili, permetteva di trasmettere informazioni importanti in modo quasi istantaneo, eliminando distanze e ritardi. La sua funzione era fondamentale nelle comunicazioni internazionali, soprattutto prima dell’avvento delle tecnologie wireless e satellitari. La sua importanza nel collegare il mondo rimane evidente ancora oggi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Dispaccio che viaggiava in fondo al mare: schema e soluzione enigmistica
In presenza della definizione "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare" conferma che la soluzione 'Cablogramma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Cablogramma
- Schema parole: 11
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: C__________
- Schema finale: _______AMMA
Le 11 lettere della soluzione Cablogramma
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cablogramma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola dispaccio: Un dispaccio dell ANSA
Definizioni con la parola viaggiava: Una volta viaggiava sui mezzi pubblici
Definizioni con la parola fondo: Fondo di bottiglione Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe Bene in fondo
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Le stelle in fondo al mareUn tesoro pescato in fondo al mareFa presa in fondo al mareResti di navi in fondo al mareRottame di una nave o un aereo in fondo al mare
S P I A Z