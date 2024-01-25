Dispaccio che viaggiava in fondo al mare

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Dispaccio che viaggiava in fondo al mare' è 'Cablogramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CABLOGRAMMA

Come completare la definizione Definizione: Dispaccio che viaggiava in fondo al mare

Dispaccio che viaggiava in fondo al mare Risposta: CABLOGRAMMA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: C__________

C__________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Definizione: "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare". Risposta: CABLOGRAMMA. Lunghezza: 11 lettere. Schema utile: C__________.

Perché la soluzione è Cablogramma? Un cabogramma è un dispaccio che viaggiava in fondo al mare, trasportato attraverso cavi sottomarini per comunicazioni rapide e affidabili tra continenti. Questo tipo di messaggio, inviato tramite fili sottili e invisibili, permetteva di trasmettere informazioni importanti in modo quasi istantaneo, eliminando distanze e ritardi. La sua funzione era fondamentale nelle comunicazioni internazionali, soprattutto prima dell’avvento delle tecnologie wireless e satellitari. La sua importanza nel collegare il mondo rimane evidente ancora oggi.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dispaccio che viaggiava in fondo al mare: schema e soluzione enigmistica

In presenza della definizione "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare" conferma che la soluzione 'Cablogramma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Cablogramma

Schema parole: 11

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: C__________

Schema finale: _______AMMA

Le 11 lettere della soluzione Cablogramma

C Como A Ancona B Bologna L Livorno O Otranto G Genova R Roma A Ancona M Milano M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispaccio che viaggiava in fondo al mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cablogramma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.