La Soluzione ♚ Fette di carne con l osso

: BRACIOLE - COSTOLETTE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fette di carne con l osso: Essere quello di un'ulteriore sezione fra costola e costola, per formarne le cosiddette "braciole", fette di carne contornata dall'osso che può essere... La braciola di maiale è un taglio di carne suina ricavato dal carré di lombo (preso perpendicolarmente alla spina dorsale della carcassa del maiale), costituito di solito da una costola o parte di una vertebra. Le braciole di maiale non sono lavorate e sono più magre di altri tagli. Le braciole sono comunemente servite come porzione singola, eventualmente accompagnate da contorni di verdura o altro.

