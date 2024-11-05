Si stende tra due coste vicine

SOLUZIONE: STRETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si stende tra due coste vicine" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si stende tra due coste vicine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Stretto? Un passaggio molto stretto tra due pareti o rocce si presenta come un'area angusta che richiede attenzione quando si percorre. Questi passaggi si trovano spesso in ambienti naturali come montagne o scogliere, dove le pareti si avvicinano notevolmente. La caratteristica principale di queste zone è la loro limitata larghezza, che può rappresentare una sfida per chi le attraversa. La conformazione geografica di questi spazi è fondamentale per la loro identificazione e per chi li esplora.

In presenza della definizione "Si stende tra due coste vicine", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si stende tra due coste vicine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stretto:

S Savona T Torino R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si stende tra due coste vicine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

