Significato della soluzione per: Lavorano col mandrino

Il malto viene utilizzato principalmente per la produzione di birra o whisky, ma può anche essere usato per produrre aceto di malto o estratto di malto. La maltazione è una germinazione controllata che converte il grano crudo in malto. L'orzo nella birra deve essere maltato, sebbene non fosse così nel decreto di purezza del 1516 che non nominava la maltazione né il malto come ingrediente della birra (e neanche il lievito che, pur presente, sarà scoperto nell'Ottocento da Louis Pasteur).

Italiano: Aggettivo: tornitore m sing . che esegue lavorazioni al tornio, utensile usato in attività artigianali e creative (modellazione di metalli, ceramiche, legno). Sostantivo: tornitore m sing' (pl.: tornitori) . (professione) (meccanica) (tecnologia) chi esegue lavorazioni al tornio, utensile usato in attività artigianali e creative (modellazione di metalli, ceramiche, legno). Sillabazione: tor | ni | tó | re.