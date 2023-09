Fanno gambe di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno gambe di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TORNITORI

Significato/Curiosita : Fanno gambe di legno

Battaglia di little bighorn, imparandone la lingua dei segni. in particolare pubblicò un libro che riportava la vita e le esperienze di gambe di legno (kum-moq-quiv-vi-ok-ta)... Milano (1961). conseguita la licenza media, trova lavoro come operaio tornitore. successivamente è assunto alla società dei telefoni (sip). nel 1978 si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

