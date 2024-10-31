Tormentosa dolorosa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tormentosa dolorosa' è 'Penosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PENOSA
Perchè la soluzione è Penosa? La parola PENOSA descrive qualcosa che causa un dolore intenso e persistente. Quando si affronta una situazione tormentosa e dolorosa, si sente un peso che non si riesce a scrollare di dosso. È un sentimento che mette alla prova la forza interiore e la pazienza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tormentosa dolorosa
- Risposta: PENOSA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Tormentosa dolorosa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Penosa
Se la definizione "Tormentosa dolorosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Penosa'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Penosa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tormentosa dolorosa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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Con tormentosa: Un alternativa tormentosa
Con dolorosa: Infiammazione dolorosa della palpebra