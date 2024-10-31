Tormentosa dolorosa

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tormentosa dolorosa' è 'Penosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENOSA

Perchè la soluzione è Penosa? La parola PENOSA descrive qualcosa che causa un dolore intenso e persistente. Quando si affronta una situazione tormentosa e dolorosa, si sente un peso che non si riesce a scrollare di dosso. È un sentimento che mette alla prova la forza interiore e la pazienza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tormentosa dolorosa
  • Risposta: PENOSA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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Tormentosa dolorosa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Penosa

Se la definizione "Tormentosa dolorosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Penosa'.

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
N Napoli
O Otranto
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Penosa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tormentosa dolorosa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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