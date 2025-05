Una sferza dolorosa nei cruciverba: la soluzione è Scudiscio

SCUDISCIO

Curiosità e Significato di "Scudiscio"

Hai risolto il cruciverba con Scudiscio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Scudiscio.

Scudiscio è un termine che indica una frusta utilizzata per colpire, spesso associata a un senso di punizione o disciplina. È caratterizzata da una forma lunga e flessibile, capace di infliggere dolore. Nella cultura, può simboleggiare il controllo o la coercizione.

Come si scrive la soluzione: Scudiscio

Stai cercando la risposta alla definizione "Una sferza dolorosa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

U Udine

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

I Imola

O Otranto

