Una dolorosa infiammazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Una dolorosa infiammazione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una dolorosa infiammazione' è 'Ascesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCESSO

Perché la soluzione è Ascesso? Un ascesso è una condizione caratterizzata da una dolorosa infiammazione che si sviluppa a seguito di un'infezione, generalmente causata da batteri, funghi o altri microrganismi. Questa infiammazione si manifesta con un accumulo di pus, che si forma all’interno di un tessuto, provocando gonfiore, arrossamento e dolore intenso. La presenza di un ascesso richiede spesso un intervento medico per drenare il pus e trattare l'infezione, prevenendo complicazioni più gravi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una dolorosa infiammazione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una dolorosa infiammazione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ascesso

Quando la definizione "Una dolorosa infiammazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una dolorosa infiammazione" conferma che la soluzione 'Ascesso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ascesso

A Ancona S Savona C Como E Empoli S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una dolorosa infiammazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ascesso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quello dentale può derivare da carie trascuratePuò essere una causa del mal di dentiPuò formarsi attorno al denteDolorosa infiammazioneUna dolorosa infiammazione del calcagnoUn infiammazione dell occhioInfiammazione cutaneaInfiammazione che causa dolore alle gambe