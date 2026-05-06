Infiammazione dolorosa della palpebra

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Infiammazione dolorosa della palpebra' è 'Orzaiolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORZAIOLO

Perché la soluzione è Orzaiolo? L'orzo è un'infiammazione dolorosa della palpebra causata da un'infezione batterica delle ghiandole sebacee situate nella palpebra stessa. Questa condizione si manifesta con gonfiore, arrossamento e sensazione difastidio o dolore nell'area interessata. Spesso l'orzo si presenta come una piccola escrescenza rossa e dolente, che può aumentare di dimensione nel tempo se non trattata adeguatamente. La sua comparsa è frequente e può essere associata a cattiva igiene o a infezioni ricorrenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infiammazione dolorosa della palpebra". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Infiammazione dolorosa della palpebra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orzaiolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Infiammazione dolorosa della palpebra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infiammazione dolorosa della palpebra" conferma che la soluzione 'Orzaiolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Orzaiolo

O Otranto R Roma Z Zara A Ancona I Imola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infiammazione dolorosa della palpebra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orzaiolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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