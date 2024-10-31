Racchiudevano molte piazze

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Racchiudevano molte piazze' è 'Colonnati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONNATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Racchiudevano molte piazze" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Racchiudevano molte piazze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Colonnati? Le strutture colonnate sono spazi architettonici caratterizzati da file di colonne che sostengono un soffitto o un soffitto aperto, creando ambienti ampi e ariosi. Queste strutture spesso racchiudevano molte piazze, fungendo da elementi portanti di grandi complessi pubblici e privati. Le colonne contribuiscono a definire lo stile e l’aspetto estetico di un luogo, oltre a offrire supporto strutturale. La loro presenza conferisce un senso di ordine e armonia all’ambiente circostante.

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Racchiudevano molte piazze nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colonnati

La definizione "Racchiudevano molte piazze" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Racchiudevano molte piazze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colonnati:

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Racchiudevano molte piazze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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