In molte piazze ce n è una equestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molte piazze ce n è una equestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STATUA

Significato/Curiosita : In molte piazze ce n e una equestre

Due importanti piazze: piazza del duomo e piazza della santissima annunziata. vi innestano la piazzetta san michele visdomini (che ne è una sorta di micro-propaggine)... Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : In molte piazze ce n è una equestre : molte; piazze; equestre; Alimenta le vendite di molte case d asta; Ne inflisse molte Napoleone; Inquina l aria di molte metropoli; Ha molte possibilità di essere eletto; molte sono depresse; Sono maxi ai concerti e nelle piazze ; piazze d altri tempi; Erano addetti all illuminazione di strade e piazze ; È nota la sua piazze tta; Nelle strade e nelle piazze ; La sua giostra è un antico torneo equestre aretino; Tipica competizione equestre dei Senesi; Gara di addestramento equestre fra; Sport equestre molto tecnico fra;

