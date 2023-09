Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINTESI

Significato/Curiosita : Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti

Rilascio di energia. l'idea che una reazione nucleare si potesse produrre anche artificialmente e in misura massiccia, sotto forma cioè di reazione a... Comporre un intero. la sintesi ha significati diversi in base a discipline e tecniche. nell'espressione scritta e orale la sintesi si opera estrapolando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

