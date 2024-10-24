Una grossa fune

SOLUZIONE: GOMENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una grossa fune" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una grossa fune". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Gomena? Una gomena è un elemento molto resistente, costituito da una lunga e spesso spessa corda, che viene utilizzato principalmente nel settore marittimo e nei lavori di sollevamento. La sua funzione principale è quella di collegare, sollevare o trainare oggetti di grandi dimensioni e peso, grazie alla sua capacità di resistere a tensioni elevate. Questa robusta corda, spesso intrecciata o annodata, rappresenta uno strumento indispensabile per operazioni che richiedono forza e affidabilità. La sua presenza garantisce sicurezza e efficienza nelle attività che coinvolgono il trasporto di carichi pesanti.

La soluzione associata alla definizione "Una grossa fune" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una grossa fune" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gomena:

G Genova O Otranto M Milano E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una grossa fune" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

