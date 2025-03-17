Spessa fune dei velieri

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spessa fune dei velieri' è 'Gomena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOMENA

Perché la soluzione è Gomena? La gomena è una corda robusta e resistente utilizzata a bordo dei velieri per vari scopi, come ormeggiare l'imbarcazione o regolare le vele. La sua struttura spessa e compatta permette di sopportare forti tensioni e sollecitazioni, garantendo stabilità e sicurezza durante le operazioni in mare. Questa corda rappresenta un elemento fondamentale nelle manovre veliche, contribuendo alla gestione efficace delle vele e delle ancore. La sua affidabilità è essenziale per la navigazione in condizioni variabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spessa fune dei velieri". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Spessa fune dei velieri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gomena

Questa pagina è dedicata alla definizione "Spessa fune dei velieri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spessa fune dei velieri" conferma che la soluzione 'Gomena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gomena

G Genova O Otranto M Milano E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spessa fune dei velieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gomena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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