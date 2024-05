La Soluzione ♚ Grossa fune da ormeggio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GOMENA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GOMENA

Significato della soluzione per: Grossa fune da ormeggio Gómena è il termine nautico con cui si indica una cima, di adeguata sezione, destinata all'ormeggio delle imbarcazioni. È anche un'unità di misura (in inglese, cable) che corrisponde a 1/10 di miglio nautico, cioè a 185 m. La gomena è un cavo torticcio di canapa a grande sezione. Nella marineria moderna è stata sostituita dai cavi sintetici molto più economici e di pari prestazioni se non superiori, che prendono il nome dall'uso che se ne fa, ad esempio: cavo di ormeggio, cavo di rimorchio, di tonneggio, ecc. Italiano: Sostantivo: gomena ( approfondimento) f sing (pl.: gomene) . (marina) grosso cavo di canapa con vari utilizzi, tra cui l'ormeggio e il traino la gomena era tutta attorcigliata.. (araldica) tratto di corda che esce dall'anello superiore dell'ancora e scende con andamento solitamente ondeggiante intorno all'ancora stessa. Sillabazione: gó | me | na. Pronuncia: IPA: /'gomena/ . Etimologia / Derivazione: etimologia incerta .

