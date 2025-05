Un metallo per orologi molto preziosi nei cruciverba: la soluzione è Platino

PLATINO

Curiosità e Significato di "Platino"

Vuoi sapere di più su Platino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Platino.

Il platino è un metallo raro e prezioso, noto per la sua resistenza alla corrosione e alla tarnish. È apprezzato nell'industria degli orologi di lusso, grazie alla sua eleganza e durata nel tempo. Il suo aspetto argentato e il peso significativo lo rendono una scelta ideale per creare pezzi di alta qualità, simbolo di raffinatezza e prestigio.

Come si scrive la soluzione: Platino

Hai davanti la definizione "Un metallo per orologi molto preziosi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

