Il metallo negli orologi atomici nei cruciverba: la soluzione è Cesio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il metallo negli orologi atomici' è 'Cesio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESIO

Curiosità e Significato di Cesio

Approfondisci la parola di 5 lettere Cesio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cesio? Il cesio è un metallo prezioso e raro, noto per le sue proprietà chimiche uniche. È fondamentale negli orologi atomici perché il suo oscillatore a frequenza precisa permette di misurare il tempo con incredibile accuratezza. Grazie al cesio, gli orologi atomici sono considerati i più precisi al mondo, fondamentali per navigazione, telecomunicazioni e scienza. Un esempio perfetto di come la chimica influisce sulla nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Cesio

Hai davanti la definizione "Il metallo negli orologi atomici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

S Savona

I Imola

O Otranto

