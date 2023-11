La definizione e la soluzione di: Metallo da gioiellieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : PLATINO

Questo metallo cominciò infatti ad assumere valore per motivi di natura essenzialmente simbolica e religiosa. l'oro è stato il primo metallo utilizzato... Il platino è un metallo, è l'elemento chimico di numero atomico 78 e il suo simbolo è Pt. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

