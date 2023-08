Metallo molto leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo molto leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TITANIO

Significato/Curiosita : Metallo molto leggero

Un metallo duttile color bianco argenteo. l'alluminio si estrae principalmente dai minerali di bauxite ed è un metallo tenero e malleabile, molto leggero... Rutilo e ilmenite. il titanio non è tossico e non risulta essenziale per nessuna specie vivente. il titanio (dal latino titanus, titano, nome del dodicesimo...

