Dura di comprendonio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dura di comprendonio' è 'Ottusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTUSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dura di comprendonio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dura di comprendonio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ottusa? Una persona ottusa dimostra una scarsa capacità di comprendere o accettare punti di vista diversi dai propri, spesso rifiutando di ascoltare argomentazioni logiche o nuove informazioni. Questa caratteristica si manifesta attraverso atteggiamenti ostili e una resistenza al cambiamento, rendendo difficile il dialogo e la comunicazione efficace. La sua rigidità mentale impedisce di cogliere sfumature o di adattarsi alle situazioni, evidenziando un livello di comprensione limitato e una certa durezza di comprendonio.

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Dura di comprendonio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ottusa

Per risolvere la definizione "Dura di comprendonio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dura di comprendonio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ottusa:

O Otranto T Torino T Torino U Udine S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dura di comprendonio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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