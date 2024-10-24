Ha dato il nome a un età della preistoria

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha dato il nome a un età della preistoria' è 'Bronzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRONZO

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Perché la soluzione è Bronzo? Il termine bronzo ha dato il nome a un'epoca della preistoria nota come età del bronzo, caratterizzata dall'uso di questo metallo per strumenti e armi. Durante questo periodo, le comunità hanno sviluppato tecniche di fusione e lavorazione che hanno rivoluzionato la vita quotidiana e le attività produttive. La scoperta e l'impiego del bronzo hanno segnato un progresso significativo rispetto all'età del rame, influenzando profondamente le società dell'epoca. Questa fase storica rappresenta un passo importante nell'evoluzione tecnologica umana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha dato il nome a un età della preistoria". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ha dato il nome a un età della preistoria nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bronzo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha dato il nome a un età della preistoria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha dato il nome a un età della preistoria" conferma che la soluzione 'Bronzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bronzo

B Bologna R Roma O Otranto N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha dato il nome a un età della preistoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bronzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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