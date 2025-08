La lega di rame e stagno nei cruciverba: la soluzione è Bronzo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La lega di rame e stagno' è 'Bronzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRONZO

Curiosità e Significato di Bronzo

Hai risolto il cruciverba con Bronzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bronzo.

Perché la soluzione è Bronzo? Il bronzo è una lega composta principalmente da rame e stagno, conosciuta fin dall'antichità per la sua durezza e resistenza. Utilizzata per sculture, monete e strumenti, rappresenta uno dei materiali più importanti della storia umana, segnando l'inizio dell'età dei metalli. La sua versatilità e durabilità ne fanno ancora oggi un simbolo di arte e ingegno.

Come si scrive la soluzione Bronzo

Se ti sei imbattuto nella definizione "La lega di rame e stagno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

O Otranto

N Napoli

Z Zara

O Otranto

