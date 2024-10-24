Cosparsa di aculei

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cosparsa di aculei' è 'Irta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRTA

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Perché la soluzione è Irta? L'irta è una pianta caratterizzata da una superficie ricoperta di aculei aguzzi, che le conferiscono un aspetto spinoso e pungente. Questa specifica caratteristica la protegge dagli animali erbivori e le permette di adattarsi a ambienti aridi o difficili. La sua presenza si riscontra spesso in zone aride o su terreni sassosi, dove la sua struttura resistente e le spine rappresentano un meccanismo di difesa efficace. La forma aculeata dell'irta la rende immediatamente riconoscibile e distinta da altre piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cosparsa di aculei". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Cosparsa di aculei nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Irta

Se la definizione "Cosparsa di aculei" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cosparsa di aculei" conferma che la soluzione 'Irta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Irta

I Imola R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cosparsa di aculei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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