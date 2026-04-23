Opposto a liscia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Opposto a liscia' è 'Irta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRTA

Perché la soluzione è Irta? La parola IRTA si riferisce a una superficie caratterizzata da una texture ruvida o irregolare, opposta a quella liscia e levigata. Questa voce descrive un aspetto che si distingue per le sue asperità e il suo aspetto meno uniforme rispetto a una superficie liscia. La presenza di IRTA può essere riscontrata in vari materiali o ambienti, dove la superficie presenta una struttura più complessa e meno uniforme, creando un contrasto evidente con le superfici lisce.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Opposto a liscia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Opposto a liscia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Irta

In presenza della definizione "Opposto a liscia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Opposto a liscia" conferma che la soluzione 'Irta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Irta

I Imola R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Opposto a liscia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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