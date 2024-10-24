Un cosmetico per gli occhi

SOLUZIONE: MASCARA

Perché la soluzione è Mascara? Il prodotto usato per evidenziare e intensificare lo sguardo si applica sulle ciglia, donando lunghezza e volume. È un alleato quotidiano per valorizzare lo sguardo e creare effetti che vanno dal naturale al drammatico. Disponibile in diverse formule e colori, aiuta a mettere in risalto gli occhi e migliorare l'aspetto complessivo del viso. Viene spesso utilizzato come complemento al trucco per ottenere un risultato più definito e affascinante.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cosmetico per gli occhi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cosmetico per gli occhi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "Un cosmetico per gli occhi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cosmetico per gli occhi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mascara:

M Milano A Ancona S Savona C Como A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cosmetico per gli occhi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

