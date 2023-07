Un cosmetico per ciglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cosmetico per ciglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASCARA

Altra risposta : RIMMEL

Significato/Curiosità : Un cosmetico per ciglia

Il mascara è un cosmetico essenziale per le ciglia che aiuta a definire, allungare e volumizzare gli occhi. Disponibile in diverse formule e colori, il mascara è composto da una miscela di ingredienti che creano un rivestimento sottile e flessibile sulle ciglia. La sua formula contiene spesso pigmenti per intensificare il colore naturale delle ciglia e resine per garantire una tenuta a lunga durata. L'applicazione del mascara coinvolge l'uso di un'apposita spazzolina, che permette di separare e pettinare le ciglia per un effetto più definito. Il mascara è uno strumento di bellezza popolare per migliorare l'aspetto degli occhi, accentuando lo sguardo e donando una sensazione di maggiore apertura e intensità.

Altre risposte alla domanda : Un cosmetico per ciglia : cosmetico; ciglia; Soluzione acquosa usata a scopo cosmetico o medico; cosmetico per le ciglia; cosmetico che ridà colore; Lo è un cosmetico che equilibra l umidità cutanea; Preparato cosmetico a base grassa; Girare con forza attorciglia re; La verga alata del dio Mercurio con due serpi attorciglia te; Acciglia te, burbere; Cosmetico per le ciglia ; Brioche... attorciglia ta;

