La benzina che ha sostituito la super
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La benzina che ha sostituito la super' è 'Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VERDE
Come completare la definizione
- Definizione: La benzina che ha sostituito la super
- Risposta: VERDE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: V____
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Verde? Il colore che ha preso il posto del tradizionale super nei distributori di carburante è verde, simbolo di un'attenzione crescente verso l'ambiente e le energie rinnovabili. Questa tonalità identifica una tipologia di benzina che si distingue per caratteristiche più ecologiche rispetto alle versioni precedenti, contribuendo a ridurre le emissioni nocive. La scelta del verde come colore rappresenta anche una strategia di marketing volta a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di adottare comportamenti più sostenibili.
Nei cruciverba, 'La benzina che ha sostituito la super' si risolve con Verde
La soluzione associata alla definizione "La benzina che ha sostituito la super" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Verde'.
Schemi utili per Verde
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con V
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: V____
- Schema finale: _ERDE
Le 5 lettere della soluzione Verde
La soluzione 'Verde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La benzina che ha sostituito la super". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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