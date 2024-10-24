La benzina che ha sostituito la super

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La benzina che ha sostituito la super' è 'Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERDE

Come completare la definizione

  • Definizione: La benzina che ha sostituito la super
  • Risposta: VERDE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: V____
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Verde? Il colore che ha preso il posto del tradizionale super nei distributori di carburante è verde, simbolo di un'attenzione crescente verso l'ambiente e le energie rinnovabili. Questa tonalità identifica una tipologia di benzina che si distingue per caratteristiche più ecologiche rispetto alle versioni precedenti, contribuendo a ridurre le emissioni nocive. La scelta del verde come colore rappresenta anche una strategia di marketing volta a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di adottare comportamenti più sostenibili.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Verde'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Nei cruciverba, 'La benzina che ha sostituito la super' si risolve con Verde

La soluzione associata alla definizione "La benzina che ha sostituito la super" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Verde'.

Schemi utili per Verde

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con V
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: V____
  • Schema finale: _ERDE

Le 5 lettere della soluzione Verde

V Venezia
E Empoli
R Roma
D Domodossola
E Empoli

La soluzione 'Verde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La benzina che ha sostituito la super". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola benzina: Un marchio dei distributori di benzina tedeschi Marchio d una benzina tedesca Benzina del gruppo Api 

Definizioni con la parola sostituito: Ha sostituito gli ASA e i DIN Ha sostituito la condanna a morte Il marchio d auto statunitense che ha sostituito Daewoo 

Definizioni con la parola super: Bat Super e Spider Nei fumetti ci sono i super Grado più di super 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha sostituito la superHa sostituito ASA e DINEnte locale che ha sostituito alcune provinceLa benzina verde ne ha 95-98Ha sostituito l ILOR

E T E T S