La benzina che ha sostituito la super

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La benzina che ha sostituito la super' è 'Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VERDE

Come completare la definizione Definizione: La benzina che ha sostituito la super

La benzina che ha sostituito la super Risposta: VERDE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: V____

V____ Inizia con: V

V Finisce con: E

Perché la soluzione è Verde? Il colore che ha preso il posto del tradizionale super nei distributori di carburante è verde, simbolo di un'attenzione crescente verso l'ambiente e le energie rinnovabili. Questa tonalità identifica una tipologia di benzina che si distingue per caratteristiche più ecologiche rispetto alle versioni precedenti, contribuendo a ridurre le emissioni nocive. La scelta del verde come colore rappresenta anche una strategia di marketing volta a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di adottare comportamenti più sostenibili.

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Nei cruciverba, 'La benzina che ha sostituito la super' si risolve con Verde

La soluzione associata alla definizione "La benzina che ha sostituito la super" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Verde'.

Schemi utili per Verde

Schema parole: 5

La soluzione inizia con V

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: V____

Schema finale: _ERDE

Le 5 lettere della soluzione Verde

V Venezia E Empoli R Roma D Domodossola E Empoli

La soluzione 'Verde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La benzina che ha sostituito la super". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.